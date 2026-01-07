İSTANBUL 18°C / 14°C
7 Ocak 2026 Çarşamba
Trabzon'da toprak kayması: Bina tahliye edildi

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 6 katlı bina tahliye edildi.

AA7 Ocak 2026 Çarşamba 06:37 - Güncelleme:
Trabzon'da toprak kayması: Bina tahliye edildi
Hürriyet Mahallesi'nde akşam saatlerinde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi, 6 katlı apartmanın giriş katına ulaştı.

Kaya parçaları ve toprak nedeniyle binanın bazı kısımlarında hasar oluştu.

Heyelanı fark eden vatandaşlar, binayı boşalttı.

İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Apartmanda yaşayan vatandaşlar, heyelan nedeniyle oluşabilecek risklere karşı geçici olarak binadan tahliye edildi.

AFAD ve belediye ekiplerinin alandaki çalışmaları devam ediyor.

