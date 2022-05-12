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Trabzon'da trafik kazası: Alev aldı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetle çarpışan otomobilde yangın çıktı. Yanan otomobil içindeki sürücü son anda çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

IHA12 Mayıs 2022 Perşembe 15:33 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, ilçenin Balıklı mahallesi Liman Kavşağı'ndan yola girmeye çalışan ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 61 SF 878 plakalı kamyonet ile yolda seyir halinde olan 61 ANC 497 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin devrildiği kazada, otomobil bir anda alev aldı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile yanan otomobilin içinden sürücü son anda çıkartılırken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, iki aracın sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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