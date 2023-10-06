İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2023 Cuma / 22 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,6177
  • EURO
    29,1222
  • ALTIN
    1615.39
  • BIST100
    8487.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Trabzon'da Akçaabat İlçe Jandarma Komutanlığı, Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Narkotik Timleri'nin yanı sıra narkotik madde tespit köpeği Limon'un da katıldığı eş zamanlı operasyon düzenlendi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

IHA6 Ekim 2023 Cuma 09:13 - Güncelleme:
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
ABONE OL

Trabzon'un iki ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 41 kilogram 954 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Narkotik timlerince Ortahisar ilçesindeki Yeşilyurt mahallesinde ve Akçaabat ilçesinin Kavaklı mahallesinde uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi. Şüpheli şahıslara yönelik yapılan fiziki takip sonucu Akçaabat İlçe Jandarma Komutanlığı, Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Narkotik Timleri'nin yanı sıra narkotik madde tespit köpeği Limon'un da katıldığı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda G.K. (36), S.P. (30), Ö.P (24), H.P. (36) ve C.Ö. (44) isimli şahıslar gözaltına alınırken, ev ve eklentilerinde yapılan aramada 41 kilogram 954 gram kubar esrar, 22 kök kenevir bitkisi, 4 adet sentetik uyuşturucu hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.