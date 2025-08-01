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Trabzon'da vahşet! Genç kadını eşi katletti

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde eşi tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi, olaya müdahale eden bekçi yaralandı.

AA1 Ağustos 2025 Cuma 07:24 - Güncelleme:
Trabzon'da vahşet! Genç kadını eşi katletti
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Alınan bilgiye göre, Adacık Mahallesi'nde yaşayan S.S. (28) ile eşi A.E.S. (30) arasında tartışma olduğu ihbarı alan bekçi E.E, söz konusu adrese giderek bilgi almaya çalıştı.

S.S'nin kapıyı açması üzerine evde bulunan A.E.S. silahla ateş etti.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, silahla vurulan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Bacağından yaralanan bekçi E.E, ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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