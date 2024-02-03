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Trabzon'daki aday tanıtım töreninde Başkan Erdoğan sürprizi: Durmak yok, yola devam

Cumhur İttifakı Trabzon'da, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için belirlenen Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım törenini gerçekleştirdi. Törene telefon bağlantısıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kalan 53 günde ana kademelerimiz başta olmak üzere kadın ve gençlik kollarımızın çok sıkı çalışacağından eminim. Buna hazır mıyız? Durmak yok, yola devam” dedi.

DHA3 Şubat 2024 Cumartesi 15:19 - Güncelleme:
Trabzon'daki aday tanıtım töreninde Başkan Erdoğan sürprizi: Durmak yok, yola devam
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Cumhur İttifakı Trabzon'da, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için belirlenen Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım törenini gerçekleştirdi. Aday tanıtım törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Mustafa Şen, Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç ile Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Trabzon İl Başkanı Ömer Ayar, partililer ve çok sayıda kişi katıldı.

Aday tanıtım töreni öncesi konuşan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Samsun- Sarp demir yolunun proje çalışmalarının 2024 yılında başlayacağını belirterek, "AK Parti belediyelerinin adı altında ve bakanlığımız bünyesinde birçok iş yaptık. Karadeniz Sahil Yolu'ndan tutun da Zigana Tüneli'ne kadar birçok başarılı proje yaptık. İnsanlarımız da bunları kabul etti ve artık bize 'gelecekte ne gibi işler yapacaksınız?' diye soruyor. Hızlı treni biliyorsunuz; Ankara'dan Sivas'a ulaştırdık. Şimdi Kırıkkale'den Çorum'a, oradan Samsun'a ulaştırdık. Şimdi de Samsun'dan Sarp'a giden ve Trabzon'un da içinde bulunduğu demir yolunun proje çalışmalarını bu sene başlatıyoruz. Bazıları diyor ki; bunu hep söylediniz; artık eyleme geçtik. Bunu Allah'ın izniyle bütün Karadeniz ve Trabzon görecek. İlimize ve ülkemize çok güzel hizmetler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

'SADECE TÜRKİYE'DE DEĞİL DÜNYADA ÖRNEK GÖSTERİLİR HALE GELDİK'

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti'nin belediyecilik anlayışının hizmeti merkeze aldığını ifade ederek, "AK Parti belediyeciliği ile ne kadar övünsek azdır. Bundan önce bir şehirde ya da ilçe belediyesinde başkanlığı hangi parti kazanırsa orası söz konusu belediyenin ideolojik bir karargahına dönüşürdü. Orada hizmet değil ideoloji konuşulurdu. 2000'li yıllardan itibaren AK belediyeler şehirlerin altyapı sorunlarını halletmeye çalıştı. AK belediyeler tarafından hep hizmet konuşuldu. Trabzon'da da bugüne kadar AK belediyecilik yapmış kardeşlerimiz şehrin altyapı sorununu halletmeye çalıştı. Hizmet anlayışı ve hizmet belediyeciliği bizim temel unsurumuz ve bu Cumhurbaşkanımızın İstanbul Belediye başkanlığı ile başladı. Ardından tüm arkadaşlarımız insanı ön plana alan bir anlayış izledi ve sadece Türkiye'de değil dünyada örnek gösterilir hale geldik" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEFONLA BAĞLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene telefon bağlantısıyla katıldı. Salondakilere seslenen Erdoğan, "Herkese İstanbul'dan selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Trabzon'daki aday tanıtım toplantısının çok güçlü geçtiği haberini aldım. İnanıyorum ki 31 Mart gecesi Trabzon çok daha farklı bir şahlanışla yoluna devam edecektir. Kalan 53 günde ana kademelerimiz başta olmak üzere kadın ve gençlik kollarımızın çok sıkı çalışacağından eminim. Buna hazır mıyız? Durmak yok, yola devam" dedi.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI TANITILDI

Törendeki konuşmaların ardından Cumhur İttifakı'nın Trabzon belediye başkan adayları tanıtıldı. Cumhur İttifakı'nın Trabzon belediye başkan adayları şöyle:

"Ergin Aydın (Ortahisar), Osman Nuri Ekim (Akçaabat), Hüseyin Avni Çebi (Araklı), İbrahim Küçük (Arsin), Hanefi Tok (Çaykara), Mehmet Aşık (Dernekpazarı), Selim Çelenk (Düzköy), Mehmet Nuhoğlu (Hayrat), Ali Aydın (Köprübaşı), Koray Koçhan (Maçka), Salim Salih Sarıalioğlu (Of), Hüseyin Azizoğlu (Sürmene), Osman Beşel (Tonya), Muhammet Balta (Vakfıkebir), Abdulkadir Özdemir (Yomra), Barış Öztürk (Beşikdüzü), Ahmet Keleş (Çarşıbaşı), Refik Kurukız (Şalpazarı).

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