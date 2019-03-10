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Trabzon'daki patlamanın neden olduğu hasar, sabah ortaya çıktı

Trabzon'un Yomra ilçesinde, dün gece bir apartmanın kalorifer kazanında meydana gelen patlamanın yol açtığı hasarın boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamanın olduğu bina ve çevredeki diğer binalar ile park halindeki çok sayıda araçta hasar oluştuğu görüldü.

  • DHA
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Yomra ilçesi Sancak Mahallesi Irmak Sitesi'ndeki bir apartmanın kalorifer kazanı, dün saat 22.30 sıralarında büyük bir gürültüyle patladı. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlama, korku ve paniğe neden oldu. Apartman sakinleri, binayı tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Yomra Belediyesi İtfaiye ekipleri ise kalorifer kazanında soğutma çalışması yaptı. 
 
Patlamanın nedeni hasarın boyutu, sabah ortaya çıktı. Kazanın patladığı bina ve çevredeki diğer binalardaki dairelerin camlarının kırıldığı, park halindeki çok sayıda araçta hasar meydana geldiği görüldü. 
 
Patlamanın nedenin belirlenmesi için incelemeler sürerken, hasar tespiti için da çalışma başlatıldı.
 
'BİNA SARSILDI'
 
Patlamanın meydana geldiği binanın karşısındaki apartmanda oturan Ahmet Özkara, "Olayın yaşandığı binanın karşısında en üst katta oturuyorum. Patlama anında binanın sarsıldığını hissettik ve bir anda şok ve panikle aşağıya indik. Aşağı indiğimizde herkes panik halindeydi, herkes bir tarafa kaçışıyordu, çok şükür bir can kaybı olmadı" dedi. 
 
Patlamadan 5 dakika önce evine girdiğini belirten Fatih Güvenç ise, "Patlamanın olduğu binanın karşısında oturuyorum. Patlama olmadan 5 dakika önce eve çıkmıştım, patlama olunca ne olduğunu anlayamadık. Sonra ev arkadaşımla binadaki herkesi uyararak aşağıya indik. Aşağı indiğimizde ortalık çok feci haldeydi. Hala şokun etkisindeyiz” diye konuştu. 
 
Adem Koz da, "Binada arkadaki kazan patladı. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Öndeki kazan patlamış olsaydı, burada bina kalmazdı" ifadelerini kullandı. 

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