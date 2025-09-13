İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2025 Cumartesi / 21 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,397
  • EURO
    48,6344
  • ALTIN
    4845.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Trabzon'daki sıra dışı cami pes dedirtti: Mağazanın içinden asansörle ulaşılabiliyor
Güncel

Trabzon'daki sıra dışı cami pes dedirtti: Mağazanın içinden asansörle ulaşılabiliyor

Trabzon'da mağaza içinde bulunan cami sıra dışı inşasıyla herkesi şaşkına çeviriyor. Camiye giriş, giyim mağazasının içinden asansörle sağlanıyor. 6 katlı binanın en üst katına inşa edilen cami görenlere 'Böylesi ancak Karadeniz'de olur' dedirtiyor.

IHA13 Eylül 2025 Cumartesi 14:07 - Güncelleme:
Trabzon'daki sıra dışı cami pes dedirtti: Mağazanın içinden asansörle ulaşılabiliyor
ABONE OL

Trabzon'un en işlek noktalarından biri olan Uzun Sokak'ta sıra dışı bir mimari projeyle inşa edilen cami, hem hayırseverliği hem de ilginç konumuyla dikkat çekiyor. Altı kattan oluşan binanın en üst katı cami olarak hizmet verirken cami, hayırsever iş insanları Mustafa Usta ve İbrahim Usta kardeşler tarafından anneleri Emine Usta adına yaptırıldı. Camiyi farklı kılan durum ise camiye gidebilmek için giyim mağazası içinde bulunan asansörünü kullanarak ulaşılabilir olması.

Özellikle cuma namazlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle asansörde uzun kuyruklar oluşurken, zaman zaman cami cemaati camiye ulaşmakta zorluklar yaşıyor.

Alışılmışın dışında bir mimari çözüm sunan bu cami, hem merhum anneleri adına anlamlı bir bağışta bulunan Usta kardeşlerin hayırseverliğini, hem de şehir içi yapılaşmada ibadethane ihtiyacına yönelik bir yaklaşımı ortaya koyuyor.

Cami cemaatinden Galip Kastan, camiye mağaza içinde bulunan asansörü kullanarak geldiğini kaydederek "Camiye, mağazanın içinde bulunan asansörü kullanarak geldim. Cami binamız, yapının altıncı katında yer alıyor. Daha önce böyle bir uygulamaya hiç rastlamadım; Trabzon'da tek olduğunu biliyorum ve gerçekten çok güzel bir proje. Bu sayede ibadetimizi rahatlıkla gerçekleştirebiliyoruz. Ancak zaman zaman asansör arızalanabiliyor, bu da bazı şikâyetlere neden olabiliyor. Bazen de asansör yoğunluğundan dolayı namaza yetişemeyenler oluyor. Camiye özel bir asansör tasarlansa çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Cuma namazlarında cemaatimiz bazen balkonlara kadar taşabiliyor. Genel olarak camimiz oldukça kullanışlı ve çok güzel bir cami" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.