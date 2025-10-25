İSTANBUL 18°C / 13°C
Güncel

Trabzon'dan işgalci İsrail'i korkutan maket: Netanyahu'yu yağlı urganda sallandırdılar

Netanyahu'nun Gazze'deki soykırımına tepki olarak Trabzon'da düzenlenen bir gösteri İsrail basınında manşetlere taşında. Gazze Kasabı Netanyahu'nun maketinin vince asılıp 'Netanyahu'ya idam' pankartının asılması işgalci İsrail'e korku saldı.

HABER MERKEZİ25 Ekim 2025 Cumartesi 21:35 - Güncelleme:
Trabzon'dan işgalci İsrail'i korkutan maket: Netanyahu'yu yağlı urganda sallandırdılar
Gazze Şeridi'nde yaşanan insani krizin ardından İsrail'e yönelik tepkiler Türkiye'de çığ gibi büyürken, Trabzon'da kaydedilen bir görüntü İsrail basınında büyük ses getirdi.

Vatandaşlar, Gazze Kasabı Netanyahu'nun maketini vinçle asıp idam edermişçesine sergiledi.

"NETANYAHU'YA İDAM"

Görüntüleri manşetten okurlarına servis eden C14 internet sitesi, Karadeniz kıyısındaki Trabzon şehrinde, Netanyahu'nun suretinde bir kuklanın dev bir vinçle boynundan asıldığı ve üzerinde "Netanyahu'ya idam" yazılı bir pankartın bulunduğunu aktardı.

İsrail merkezli KANN News ise haberinde "Türkiye'de Başbakan Netanyahu'nun resminin yer aldığı bir maket, Trabzon'da bir vince asıldı ve yanına "Netanyahu'ya idam" yazılı bir pankart asıldı" ifadelerini kullandı.

İsrail'de yayınlanan HaOlam dergisi ise haberinde, "Türk kenti Trabzon'dan cuma günü gelen görüntüler tüm dünyaya yayıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun maketi bir vince asılı duruyor, üzerinde ise " Netanyahu'ya idam" yazısı görünüyor" dedi.

