Gazze Şeridi'nde yaşanan insani krizin ardından İsrail'e yönelik tepkiler Türkiye'de çığ gibi büyürken, Trabzon'da kaydedilen bir görüntü İsrail basınında büyük ses getirdi.

Vatandaşlar, Gazze Kasabı Netanyahu'nun maketini vinçle asıp idam edermişçesine sergiledi.

"NETANYAHU'YA İDAM"

Görüntüleri manşetten okurlarına servis eden C14 internet sitesi, Karadeniz kıyısındaki Trabzon şehrinde, Netanyahu'nun suretinde bir kuklanın dev bir vinçle boynundan asıldığı ve üzerinde "Netanyahu'ya idam" yazılı bir pankartın bulunduğunu aktardı.