Trabzonspor formalı küçük çocuğa biber gazı sıkan şahıs tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli V.İ'nin "kendini savunamayacak durumda olan mağdura karşı kasten yaralama" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından 5 farklı olayda daha şüpheli olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Toplamda 6 farklı olaydan tutuklama talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen V.İ'nin tüm suçlamalardan ayrı ayrı tutuklanmasına karar verildiği bildirildi.

OLAY



Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde 9 yaşındaki Yusuf Emir Bolat'ın 29 Ekim'de kaldırımda arkadaşıyla otururken biber gazıyla saldırıya uğramasına ilişkin çalışma başlatmış, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, biber gazı sıkan kişinin V.İ. (31) olduğunu belirlemiş ve şüpheliyi gözaltına almıştı.