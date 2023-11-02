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Güncel

Trabzonspor formalı küçük çocuğa biber gazı sıkan şahıs tutuklandı

Bursa'da, arkadaşıyla evinin bulunduğu sokakta kaldırımda oturan Trabzonspor formalı çocuğun yüzüne biber gazı sıkan zanlı, 'kendini savunamayacak durumda olan mağdura karşı kasten yaralama' ve 'silahla kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.

AA2 Kasım 2023 Perşembe 18:57 - Güncelleme:
Trabzonspor formalı küçük çocuğa biber gazı sıkan şahıs tutuklandı
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli V.İ'nin "kendini savunamayacak durumda olan mağdura karşı kasten yaralama" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından 5 farklı olayda daha şüpheli olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Toplamda 6 farklı olaydan tutuklama talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen V.İ'nin tüm suçlamalardan ayrı ayrı tutuklanmasına karar verildiği bildirildi.

OLAY

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde 9 yaşındaki Yusuf Emir Bolat'ın 29 Ekim'de kaldırımda arkadaşıyla otururken biber gazıyla saldırıya uğramasına ilişkin çalışma başlatmış, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, biber gazı sıkan kişinin V.İ. (31) olduğunu belirlemiş ve şüpheliyi gözaltına almıştı.

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