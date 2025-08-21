Trabzon'un dev sağlık üssünün açılış tarihi belli oldu

Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında, yapımı süren 900 yataklı Şehir Hastanesi inşaatının yaklaşık yüzde 80'lik bölümü tamamlandı. İnşaatında 5 bin fore kazığın kullanıldığı şehir hastanesi depreme dayanıklı olarak inşa edilen sismik izolatörler ile korunacak. Kentteki yoğun bakım kapasitesini 2 katına çıkartacak olan Trabzon Şehir Hastanesi'nde, 300 poliklinik ve 33 ameliyathane olacak.

Hastane inşaatı ile ilgili bilgi veren Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Topsakal, her şeyin planlandığı gibi gitmesi halinde hastaneyi 2026'nın Mayıs ayında teslim alacaklarını, temizlik ve taşınma süreci hızlandırılarak, önümüzdeki yılın ağustos ayında tam kapasiteyle hizmete başlamayı hedeflediklerini söyledi.

'İNŞAATTA YÜZDE 80 SEVİYELERİNE GELİNDİ'

Hastane inşaatının yüzde 80 seviyelerine geldiğini belirten Dr. Mehmet Topsakal, "Trabzon Şehir Hastane'mizin fiziki gerçekleşme oranı şu anda yaklaşık yüzde 80 civarında ve çalışmalar halen devam etmektedir. Dört kuleden oluşan hastanemizin üç kulesinde inşaat yüzde 90 seviyelerine ulaşmış durumdadır. Kadın Doğum Kulesi olan tek kulede ise ilerleme oranı yüzde 74 civarındadır. Diğer kulelerdeki hızlı ilerlemeyle birlikte, çevre düzenlemelerinin de yaklaşık 1-1,5 ay içinde tamamlanması beklenmektedir.

Nasip olursa beklentimiz, hastaneyi önümüzdeki yıl nisan ya da mayıs ayı gibi teslim almak yönünde. Yapımcı firmaya proje değişiklikleri nedeniyle ek süreler verdik. Normalde firmanın hastaneyi teslim etmesi gereken yasal tarih 15 Aralık 2025'tir. Ancak yapılan proje değişiklikleri nedeniyle firmaya yasal olarak ek süre verilmesi gerekti. Bu kapsamda firma, nisan sonu veya mayıs ayı itibarıyla yer teslimi yapmayı taahhüt etti. Her şey planlandığı gibi giderse 2026'nın Mayıs ayında teslim alınacak hastanenin, temizlik ve taşınma süreci hızlandırılarak, önümüzdeki yıl bu zamanlar yani Ağustos 2026'da tam kapasiteyle hizmete başlamasını öngörüyoruz" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ 50 YIL İÇİNDE EK BİR İHTİYACI OLMAYACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Yapılacak çalışmalarla Trabzon'un 50 yıl içinde yatak kapasitesi bakımından ek bir ihtiyacı olmayacağını belirten Topsakal, "Hastanemiz toplam 900 yatak kapasitesine sahip olacak ve bu yatakların yaklaşık 260'ı yoğun bakım yatağı olarak planlandı. Mevcut yoğun bakım kapasitemize kıyasla çok daha yüksek bir kapasiteye ulaşacağız. Eğer 900 yatakla hizmete başlanırsa, mevcut Fatih Devlet Hastane'mizi yenileyerek 400 yataklı güncel bir hastane inşa etmeyi düşünüyoruz.

Bu şekilde, önümüzdeki 50 yıl içinde Trabzon'un yatak kapasitesi anlamında ek bir ihtiyacı olmayacağını öngörüyoruz. Ayrıca, batı tarafında 200-250 yataklı Akçaabat Devlet Hastane'miz mevcut. Yeni şehir hastanemize taşınacak olan genel hastaneler arasında Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi de bulunuyor. Boşalacak veya taşınacak bu alanlarda ise ikinci basamak sağlık hizmeti sunacak 200-250 yataklı yeni hastaneler ve palyatif bakım üniteleri planlıyoruz. Böylece Trabzon'un önümüzdeki 40-50 yıllık sağlık altyapısı ihtiyaçlarını karşılamış olacağız" şeklinde konuştu.

Şehir hastanesinin ikinci tıp fakültesi hastanesi olacağını ifade eden Topsakal, "Trabzon için en önemli kazanımlardan biri de şehir hastanesinin ikinci tıp fakültesi hastanesi olacak olmasıdır. Trabzon Üniversitesi Tıp Fakültesi kuruldu ve şehir hastanemiz ile protokol imzalandı. Halihazırda Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi, şehirdeki ilk tıp fakültesi hastanesidir. İkinci tıp fakültesi hastanesi olarak ise Trabzon Üniversitesi Tıp Fakültesi, şehir hastanesinde hizmet verecek. Böylece sağlık alanında marka şehir olan Trabzon'da, iki güçlü tıp fakültesi hastanesi ile sağlık hizmeti sunulacaktır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, tüm kadrolarını Trabzon Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne devrettiği için akademik kadrolarımız hazır durumda ve öğrencilerimiz mevcuttur. Eğitim Araştırma Hastanesi'nin fiziksel sorunları şehir hastanesi ile çözülmüş olacak ve ikinci tıp fakültemiz, tam anlamıyla hizmete başlamış olacaktır" ifadelerini kullandı.