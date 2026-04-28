Güncel

Trafiğe kapatıldı: Çökme sonrası onarılan yolda çukur oluştu

Batman'da çökme meydana gelen Güney Çevre Yolu trafiğe kapatıldı.

AA28 Nisan 2026 Salı 17:45 - Güncelleme:
Kentte son dönemde etkili olan yağışlar nedeniyle Batman Çayı'nın debisi yükseldi.

Seviyesi yükselen su, çayın üzerindeki Batman Çayı 2 Köprüsü'nün kenar ayaklarının aşınmasına neden oldu.

Bu nedenle Güney Çevre Yolu ile köprü bağlantısının bulunduğu kısımda çökme meydana geldi.

Yol çift taraflı trafiğe kapatılarak araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolda çalışma başlattı.

Yolun aynı noktasında 20 Nisan'da da çökme meydana gelmiş, bir süre trafiğe kapatılan yol onarıldıktan sonra ulaşıma açılmıştı.

