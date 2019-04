Trafiğe yakın yerlerde yaşayan çocuklar, iletişim becerileri testlerinden düşük puan alıyor

Ulusal Sağlık Enstitülerindeki araştırmacılar tarafından yapılan bir analize göre, ana karayolu yakınında yaşayan küçük çocukların iletişim becerileri testlerinde, ana karayolundan uzakta yaşayanlara kıyasla daha düşük puan almaları muhtemel. Ayrıca, hamilelik sırasında normalden yüksek trafikle ilgili kirletici maddelere maruz kalan kadınlardan doğan çocuklar, bebeklik döneminde ve erken çocukluk döneminde küçük ama önemli ölçüde daha yüksek gelişimsel gecikme ihtimaline sahip.

Eunice Kennedy Shriver Ulusal Çocuk Sağlığı ve İnsan Gelişimi Enstitüsünde (NICHD) Yerleşik Nüfus Sağlığı Anabilim Dalı Araştırmacısı ve çalışmanın kıdemli yazarı Pauline Mendola, “Sonuçlarımız, hamilelik, bebeklik döneminde ve erken çocukluk döneminde hava kirliliğine maruz kalmanın en aza indirilmesinin tedbirli olabileceğini gösteriyor.” dedi.

Önceki çalışmalar, hamilelikteki yaygın hava kirleticilere maruziyetinin, hamilelikte düşük, erken doğum ve ölü doğum ile ilişkilendirdi. Bazı araştırmalar, otoyolların yakınında yaşayan çocuklarda otizm ve düşük bilişsel işlevsellik riskinin daha yüksek olduğu, ancak doğum öncesi ve çocukluğun erken yaşta hava kirliliğine maruz kalmasının gelişimi nasıl etkileyebileceği konusundaki çalışmaların sonuçları tutarsız oldu.

Yapılan yeni araştırmada UPState KIDS Çalışması'ndan gelen verileri analiz edildi. Bu verilerde araştırmacılar, her bir adresin en yakın ana karayoluna olan mesafesini hesaplayarak 5 bin 825 çalışma katılımcısının adresini bir karayolu veri setiyle eşleştirdiler. Her katılımcı için ev adresi, hamilelik sırasında annenin iş adresi ve çocuğun gündüz bakım yerinin adresi, hava kirliliği seviyelerinin tahmini için belirlenen bir Çevre Koruma Ajansı verileri ile eşleştirildi. 8 aydan 36 aya kadar çocuklar, her 4 ilâ 6 ayda bir, çocuk gelişiminin beş alanını değerlendiren doğrulanmış bir tarama ölçütü olan Yaş ve Aşama Anketi ile tarandı. Bunlardan bazıları, ince motor becerileri, büyük motor becerileri, iletişim, kişisel sosyal işlevsellik ve problem çözme yeteneği.

Büyük bir karayolundan yaklaşık 160 metre ilâ 500 metre mesafede yaşayan çocukların verileri, büyük bir karayolundan bir kilometreden fazla uzakta yaşayan çocukların verileri ile karşılaştırıldığında iletişim becerilerinin en az bir alanda başarısız olma ihtimalinin iki katı olduğu görüldü.

Araştırmacılar ayrıca, otomobil trafiğinin ürettiği iki kirletici olan ozon ve ince solunabilen parçacıklara (PM2.5) maruz kalmayı da tahmin ettiler. Araştırmaya göre ince teneffüs edilebilir parçacıklar, bir insan kılının genişliğinden 30 kat daha küçüktür, ciğerlerin savunma alanlarından geçebilir ve doğrudan kan dolaşımında emilirler.

Yüksek PM2.5'e doğum öncesi maruz kalma, herhangi bir gelişimsel alanda başarısız olma riskinin yüzde 1,6 ilâ 2,7 oranında yüksek olmasına, yüksek ozon maruziyetinin ise gelişimsel alanda başarısızlık riskinin yüzde 0,7 ilâ 1,7'ye yükselmesine neden olmuştur.

Buna karşılık, doğum sonrası ozona maruz kalma oranının yüksek olması, gelişimsel etki alanlarının çoğunun 8 ayda yüzde 3,3, genel tarama başarısızlığının da yüzde 17,7 oranında yüksek olduğu görülmüştür.