İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2025 Cumartesi / 9 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5141
  • EURO
    39,727
  • ALTIN
    3412.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye ceza

Maltepe'de trafiği tehlikeye düşüren taksi ve minibüs sürücüsüne 15 bin 587 lira ceza uygulandı.

AA8 Mart 2025 Cumartesi 12:58 - Güncelleme:
Trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye ceza
ABONE OL

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Caddesi'nde iki sürücünün tehlikeli araç kullandığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Plaka bilgilerinden tespit edilen minibüsün sürücüsü F.B. ile ticari taksinin sürücüsü U.A. yakalandı.

Polis merkezine götürülen iki sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "ters yönde ilerlemek", "kırmızı ışık kurallarına uymamak" ve "saygısızca araç kullanmak" suçlarından 15 bin 587 lira idari ceza verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.