Trafik bilincini okul bahçesinde kazanıyorlar
Trafikte bilinç, hayati öneme sahip bir konu. ‘Ağaç yaşken eğilir’ mantığıyla yola çıkarak öğrencilerin erken yaşta trafik eğitimi almaları ve farkındalık kazanmaları hedefiyle, Kayseri İstiklal İlkokulu bahçesinde Hacılar Belediyesince eğitim pisti yaptırıldı.
EĞİTİME YATIRIM
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere sürpriz yapmak istediklerini belirterek, “Amacımız, öğrencilerimize bu yaşlarda trafik eğitimi verebilmek. Eğitimin her alanı önemli. Sadece bu okulun öğrencileri değil ilçemizdeki bütün öğrenciler buradan yararlanacak. İlçemizde yaklaşık 3 bin öğrencimiz var. Mümkün olduğunca diğer okullarda da böyle bir alan oluşturmak istiyoruz. Eğitime yapılan her yatırım ve harcanan her para feda olsun. Öğrencilerimize bu yaşlarda trafik konusunda ne verebilirsek önemli” şeklinde konuştu. Öğrencilerden İbrahim Eren Özyetiş de okul bahçesinde trafik kurallarını ve yayaların geçiş önceliğini öğrendiğini ifade etti.
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