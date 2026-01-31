İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2026 Cumartesi / 12 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,499
  • EURO
    51,624
  • ALTIN
    6788.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Trafik bir anda ringe dönmüştü: Uçan tekmeli yol verme kavgasının bedeli ağır oldu
Güncel

Trafik bir anda ringe dönmüştü: Uçan tekmeli yol verme kavgasının bedeli ağır oldu

Bursa'da iki sürücü arasında 'yol verme' tartışması nedeniyle çıkan kavgada tarafların birbirine uçan tekmeyle saldırdığı anlar kameraya yansırken, görüntüler üzerine harekete geçen polis iki sürücüyü de gözaltına aldı. Sürücülerin ehliyetine el konuldu, idari ceza uygulanıp, psikotekniğe sevk edildi.

IHA31 Ocak 2026 Cumartesi 12:39 - Güncelleme:
Trafik bir anda ringe dönmüştü: Uçan tekmeli yol verme kavgasının bedeli ağır oldu
ABONE OL

Bursa-İzmir yolu üzerinde 'yol verme' meselesi nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı.

Araçlarından inen taraflar birbirlerine uçan tekmeyle saldırdı. Korku dolu anlar kameraya yansırken, tarafları yoldan geçen kurye ve çevredeki sürücüler ayırdı.

Görüntüler üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavga eden sürücülerin Serkan K. ile Emirhan A. olduğunu tespit etti.

İki sürücü gözaltına alındı. Polis ekiplerince sürücülere toplamda 13 bin lira idari ceza uygulandı.

Öte yandan aday sürücü olduğu öğrenilen Emirhan A.'nın ehliyetine süresiz el konulurken, diğer sürücünün de ehliyetine el konulup psikotekniğe sevk edildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Yolcu uçağının tekerleği koptu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.