Güncel

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye 390 bin lira idari para cezası

İzmir'in Bayraklı ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye 390 bin lira idari para cezası uygulandı, haklarında adli işlem başlatıldı.

AA23 Mart 2026 Pazartesi 20:34 - Güncelleme:
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında "bir alışveriş merkezinin otoparkında, trafikte yaşanan tartışma" yönünde paylaşımlar yapılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, sürücüler C.Ç. (29) ile U.E. (35) arasında bir alışveriş merkezinin otoparkında trafikten kaynaklı yaşanan tartışmanın öncesinde, sürücülerden C.Ç'nin kara yolunda otomobilinden inerek U.E'ye yönelik saldırgan davranışlar sergilediğini, U.E'nin de otomobiliyle trafikte ters yönde sürüş gerçekleştirdiğini tespit etti.

C.Ç'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 380 bin, otomobil sahibine de 40 bin lira idari para cezası uygulayan ekipler, sürücü belgesini 60 gün süreyle el koyarak, aracı 60 gün süreyle trafikten men etti.

Ekipler, U.E'ye ise ters yönde araç kullanmaktan 10 bin lira idari para cezası uygulayarak, ilgili mevzuat kapsamında sağlık kuruluşuna sevk etti.

Olayla ilgili, her iki sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

