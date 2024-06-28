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Trafik ışıklarında otomobile silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Adana'nın Seyhan ilçesinde motosikletli kişiler tarafından trafik ışıklarında bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kadın öldü, 2 kişi de yaralandı.

İHA28 Haziran 2024 Cuma 12:38 - Güncelleme:
Trafik ışıklarında otomobile silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
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Adana'da motosikletli şahıslar tarafından bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kadın öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Güney Kuşak Bulvarı'ndan ilerleyen araca yaklaşan motosikletli şahıslar silahlı saldırı yaptı. Açılan ateş sonucu araçta bulunan kadın hayatını kaybederken iki erkek de yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kafasından vurulan sürücünün ağır yaralandığı öğrenildi. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

  • Adana
  • cinayet
  • silahlı saldırı

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