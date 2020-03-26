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Trafik ışıklarında #EvdeKal çağrısı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, #EvdeKal kampanyasına destek olmak amacıyla yaptığı çalışmalara bir yenisi ekledi. Belediye, şehir merkezi sinyalizasyon sistemlerindeki trafik lambalarına “EVDE KAL” yazarak vatandaşlara çağrıda bulundu.

26 Mart 2020 Perşembe 17:48 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 17:48
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronovirüs salgınıyla mücadele kapsamında şehir merkezi ve ilçelerde Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatıyla 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor.

Dezenfektasyon ve deterjanlı yıkama işlerini aralıksız sürdüren ekipler, aynı zamanda İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlara “Sokağa çıkma yasağı” genelgesi doğrultusunda Balıkesir Valiliğince oluşturulan “Vefa Sosyal Destek Grubu”na da destek veriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü de ülkemizin içinde bulunduğu Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılma riskine karşı vatandaşların evde kalmaları konusunda farkındalık yaratmak amacıyla şehir merkezi sinyalizasyon sistemlerindeki trafik lambalarına “EVDE KAL” yazdı. Çalışmalar diğer sinyalize kavşaklarda da uygulanacak.

#EvdeKal kampanyasına destek vermek amacıyla önceki günlerde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ilçe belediye başkanları da sosyal medya hesaplarında süreçle ilgili vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleriyle birlikte şehir genelinde koronavirüsle mücadele çalışmalarına devam ediyor.

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