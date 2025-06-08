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  • Trafik kazası sonrası ortalık karıştı... Polis havaya ateş açtı
Güncel

Trafik kazası sonrası ortalık karıştı... Polis havaya ateş açtı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan kavga, polis ekiplerinin havaya uyarı ateşi açmasıyla sona erdi. İşte o anlar...

IHA8 Haziran 2025 Pazar 09:55 - Güncelleme:
Trafik kazası sonrası ortalık karıştı... Polis havaya ateş açtı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik kazasında sonra çıkan kavgayı polis havaya uyarı ateş ederek ayırabildi.

Kaza, Kavaklı Mahallesi 2450 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerde kalan ismi öğrenilemeyen kişiye yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar kazaya karışan sürücü ve yakınları tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kavganın büyümesi üzerine polis havaya uyarı ateşi açarak ayırabildi. Olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazadan sonra kavga cep telefonu kameralarına yansıdı.

  • Mersin trafik kavga
  • Tarsus polis müdahale
  • çatışma sona erdi

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