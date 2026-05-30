Güncel

Trafik kazasında hayatını kaybetmişti! Şehit polisimiz son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da geçen yıl geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan polis memuru Aydın Üyenarık'ın cenazesi memleketi Adana'da toprağa verildi.

Şehit polis memuru Üyenarık'ın (48) cenazesi, dün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen törenin ardından Adana'nın Ceyhan ilçesi Gümürdülü Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

Burada kılınan namazın ardından evli ve 3 çocuk babası Üyenarık'ın naaşı, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mustafa Yavuz, İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan da katıldı.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde, geçen yıl kasım ayında görevli bulunduğu polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan Aydın Üyenarık, tedavi gördüğü Tuzla Devlet Hastanesi'nde dün hayatını kaybetmişti. Şehit polis için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde tören düzenlenmişti.

