İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8168
  • EURO
    7,4299
  • ALTIN
    380.109
  • BIST100
    102938
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Trafik kazasında yaralanan polisler için seferber oldular
Güncel

Trafik kazasında yaralanan polisler için seferber oldular

Adana'da otomobile arkadan çarparak yaralanan motosikletteki iki polisi güneşten korumak için çevredekiler seferber oldu.

AA22 Mayıs 2020 Cuma 17:26 - Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 17:26
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli Yunus timinin bulunduğu motosiklet, merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da Sedar Güçlü yönetimindeki 01 ACT 85 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Motosikletteki polisler B.G. ve C.B. çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

Yaralı polislerin, telsizden anons etmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Bu sırada yoldan geçen kişilerden biri, ambulans bekleyen polisleri üzerinden çıkardığı tişörtle güneşten korumaya çalıştı.

Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere Bağlar Polis Merkezine götürüldü.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

TİKA'dan Afganistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.