İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4608
  • EURO
    6,9857
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    89250.8
Güncel

Trafik levhalarını çalan zanlılar yakalandı

Mersin'de karayollarına ait yön ve işaret levhalarını çalan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

IHA24 Mart 2020 Salı 17:03 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 17:03
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, D-750 Karayolu Tarsus-Pozantı istikameti Çamalan Mahallesi mevkisinde attıkları devriye sırasında bir arabadan şüphelenerek, durdurdu. Araba içinde bulunan 2 kişinin GBT’sini yapan ekipler, araç içerisinde de arama yaptı. Yapılan aramada karayollarına ait 15 adet yön ve işaret levhası ele geçirildi. Yapılan araştırmada levhaların yerinden sökülerek çalındığını belirleyen ekipler, 2 şahsı gözaltına aldı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Başkan Erdoğan: Okulların tatili konusunda Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini dikkate alacağız

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kolombiya'dan teşekkür: Türkiye sayesinde...
Kolombiya'dan teşekkür: Türkiye sayesinde...

Kolombiya'dan teşekkür: Türkiye sayesinde...

İşte Fatih Terim'in son durumu
İşte Fatih Terim'in son durumu

İşte Fatih Terim'in son durumu

Hastaların tamamı iyileşti
Hastaların tamamı iyileşti

Hastaların tamamı iyileşti

İhsan Amcayı sıkıştıran şahıs yakalandı
İhsan Amcayı sıkıştıran şahıs yakalandı

İhsan Amcayı sıkıştıran şahıs yakalandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.