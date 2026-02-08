İSTANBUL 12°C / 8°C
  Trafik magandaları tüneli kapattı: 4 kişiye para cezası
Güncel

Trafik magandaları tüneli kapattı: 4 kişiye para cezası

Pendik'te araçlarıyla konvoy oluşturarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri belirlenen 4 sürücüye, 37 bin 600 lira ceza uygulandı.

8 Şubat 2026 Pazar 22:40
Trafik magandaları tüneli kapattı: 4 kişiye para cezası
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat'ta Kavakpınar alt geçidi mevkisinde araç sürücülerinin konvoy oluşturarak trafik akışını engelledikleri görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlattı.

Plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen araç sürücüleri E.A. (21), E.A. (20) ve S.A. (21) ile motosiklet sürücüsü İ.A. (29) ekiplerce yakalandı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "taşıt yolu üzerinde trafik akışını güçleştirecek hareketlerde bulunmak", "taşıt yolu üzerinde duraklamak", "taşıt yolu üzerinde geçişlere engel olmak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 37 bin 600 lira idari ceza uygulandı.

Öte yandan, sürücülerin "ulaşım araçlarının geçişini engellemek" suçundan yarın adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

