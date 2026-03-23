Trafik magandası dehşet saçtı: Ailesinin gözü önünde saldırdı

Olay, Bayraklı ilçesindeki Westpark AVM önünde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen bir sürücü, diğer araca yöneldi.

Şahıs, aracın açık camından içeriye uzanarak direksiyon başındaki kişiyi dışarı çıkarmaya çalıştı.

Bu esnada araçta bulunan sürücünün eşi, yaşananları cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülendiğini fark eden şahıs, bu kez kayıt yapan kadına yönelerek elindeki telefonu zorla almaya çalıştı.

Öte yandan, alışveriş merkezi görevlisi olduğu öne sürülen bir kişi de tartışmaya dahil oldu.

Görevlinin, diğer aracın sürücüsüne ve ailesine bölgeden gitmeleri için bağırdığı anlar cep telefonu kamerası görüntülerinde yer aldı.