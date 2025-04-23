İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2025 Çarşamba / 25 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,2796
  • EURO
    43,6283
  • ALTIN
    4083.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Trafik magandası, sürücüyü önce darp edip sonra öldürmekle tehdit etti
Güncel

Trafik magandası, sürücüyü önce darp edip sonra öldürmekle tehdit etti

Kahramanmaraş'ta trafikte yaşanan tartışmada bir şahıs, diğer aracın sürücüsünü araç içerisinde ‘seni öldürürüm bak' diyerek darp etti. Saldırgan daha sonra ‘kaybol' diye bağırarak aracına binip uzaklaştı.

IHA23 Nisan 2025 Çarşamba 10:40 - Güncelleme:
Trafik magandası, sürücüyü önce darp edip sonra öldürmekle tehdit etti
ABONE OL

Olay, Onikişubat ilçesinde İsmet Karaokur Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte iki otomobil sürücüsü karşı karşıya gelerek tartışmaya başladı.

'SENİ ÖLDÜRÜRÜM BAK'

Ardından 46 AJP 960 plakalı otomobilden inen şahıslar diğer sürücüyü araç içerisinde 'seni öldürürüm bak' diyerek darp etti. Darp ettiği sürücüye 'kaybol' diye bağıran saldırgan ardından aracına binip uzaklaştı.

Saldırı anı ise olay yerinden geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

  • trafik tartışması
  • şiddet içeren olay
  • saldırgan sürücü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.