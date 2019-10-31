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Trafik polisi, kaçan sürücüyü durdurmak için aracın kaputuna 2 kilometre tutundu

Muğla'da, polisin 'Dur' ihtarına uymayan hafif ticari aracın alkollü ve ehliyetsiz sürücüsü, aracın önüne atlayan trafik polisi Muzaffer Ertürk'ü (42), kaputta yaklaşık 2 kilometre taşıdı. Olayda, polis memuru Ertürk hafif şekilde yaralanırken, o anlar güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

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Ünal Karataş, 'Dur' ihtarına uymayarak yoluna devam etmek isteyince olay yerinde bulunan trafik polisi Muzaffer Ertürk, aracın ön kaputuna atlayarak aracı durdurmaya çalıştı. Ertürk'ün aracın ön kaputuna atlamasına rağmen aracını durdurmayan Ünal Karataş, ters istikametten kaçmaya devam etti. Aracın kaputunda polis memurunu gören vatandaşların şaşkın bakışları arasında yoluna devam eden Karataş, yaklaşık 2 kilometre yol aldıktan sonra Karşıyaka Mahallesi Irmak Sokak'ta durduruldu. Araçtan inerek kaçmaya çalışan sürücü Karataş, Ertürk tarafından engellenerek diğer polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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