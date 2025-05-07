Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polisler Mehmet Ö, Okan A, Okan Y, Sare Y. ve Yasemin K, müşteki olarak, otobüsün şoförü Gökhan Gülyurt ise şüpheli olarak yer aldı.

İddianameye göre, CHP'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarının bulunduğu, şüpheli Gülyurt'un kullandığı 06 CHP 66 plakalı makam otobüsü, 23 Nisan'da, Hipodrom Caddesi'nden Talatpaşa Caddesi istikametine doğru seyir halindeyken, müşteki polisler Sare Y. ve Okan A, otobüsün hangi yöne gideceğini öğrenmek amacıyla "dur" ikazında bulunarak aracı durdurmak istedi.

CHP'nin otobüs şoförü: Vekiller 'durma' dedi Gülyurt, aracı Sare Y. ve Okan A'nın üzerine sürdükten sonra Talatpaşa Bulvarı'ndan Altınsoy Caddesi'ne dönerek Ankara Adliyesi istikametine doğru ilerledi. Adliye önünde görevli müşteki polis Mehmet Ö, elini kaldırarak ısrarla şüpheliye "dur" ihtarında bulunmasına rağmen araç durmadı. Mehmet Ö, otobüsün çarpmaması için yolun kenarına atladı.

Gökhan Gülyurt'un idaresindeki otobüs Atatürk Bulvarı'na doğru seyir halindeyken, müşteki polisler Yasemin K. ile Okan Y, aracı bir kez daha durdurmak istedi. Ancak şüpheli, "dur" ikazına uymayarak aracı polislerin üzerine sürdü ve yoluna devam etti.

OTOBÜS SİLAH SAYILDI

Bakan Yerlikaya: Kamu düzenine yapılmış bir tehdit İddianamede ifadesine yer verilen Gülyurt, içinde 17 milletvekili ve 2 genel başkan yardımcısının bulunduğu, genel başkana tahsisli makam otobüsüyle Ulus'taki eski Meclis'e gitmek istediklerini belirtti.

Program akışına yetişmek için adliye önündeki yolu kullandıklarını ifade eden Gülyurt, "Polisler otobüsü durdurmak istedi. Ancak otobüsün ağırlığından dolayı fren mesafem uzun olduğundan duramadım. Programa geç kaldığımızdan dolayı da milletvekilleri ve parti genel başkan yardımcılarımız yola devam etmemi söylediler." ifadelerini kullandı.

Gülyurt'un "silahtan sayılan otobüsü" müştekilerin üzerine sürmesi cebir niteliğinde olduğu ve görevi yaptırmama için direnme suçunun tüm unsurlarıyla oluştuğu belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Şüphelinin, Hipodrom Caddesi'nde müştekiler Sare Y. ile Okan A'nın üzerine otobüsü sürdükten sonra, Altınsoy Caddesi'nde müşteki Mehmet Ö'nün üzerine, ardından Atatürk Bulvarı'nda da müştekiler Okan Y. ile Yasemin K'nin üzerine sevk ve idaresindeki otobüsü sürdüğü anlaşılmıştır.

Müştekiler Sare Y. ile Okan A'nın, müşteki Mehmet Ö'nün ve Okan Y. ile Yasemin K'nin aralarında mekan birliği olmayan farklı yerlerde bulundukları, şüpheliye ayrı ayrı 'dur' ihtarında bulunmaları, ancak buna rağmen şüphelinin 'dur' ihtarlarını görmesine karşın, her seferinde yeni bir suç işlemek kararı kapsamında müştekilerin üzerine silahtan sayılan otobüsü sürmek suretiyle isnat edilen suçu üç kez işlediği belirlenmiştir. Şüphelinin, müştekiler Sare Y. ile Okan A'ya ve müştekiler Okan Y. ile Yasemin K'ye yönelik suçları tek bir fiil ile işlemesi nedeniyle, şüpheli hakkında ayrıca zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği kanaatine varılmıştır."

İddianamede, Gülyurt'un zincirleme şekilde "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.