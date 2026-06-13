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''Trafik polisleri vatandaşı darp etti'' iddiası! Bakanlık soruşturma başlattı

İçişleri Bakanlığı, Iğdır'da 2 trafik polisinin bir vatandaşı darbettiği yönündeki iddialar ve sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Çiftçi'nin talimatıyla konunun hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde incelenip aydınlatılması amacıyla mülkiye ve polis müfettişi görevlendirildi.

AA13 Haziran 2026 Cumartesi 15:18 - Güncelleme:
''Trafik polisleri vatandaşı darp etti'' iddiası! Bakanlık soruşturma başlattı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, söz konusu iddiaya ilişkin görüntülerin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu görüntülerle ilgili, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla iddiaların araştırılması amacıyla idari soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Olayın hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde incelenip aydınlatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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