Tunç, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Trabzon'un Çaykara ilçesinde "gelin çıkarma merasimi" sırasında silahla ateş edilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili Çaykara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü, 2 şüphelinin "Olası kastla adam öldürme ve yaralama" suçundan tutuklandığını belirtti.

Bakan Tunç, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde kamyonetiyle bir kadın sürücünün önünü keserek araca saldıran ve hakaretler eden zanlının da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "mala zarar verme", "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlarından tutuklandığını bildirdi.

Toplumun huzurunu bozan, güvenliğini tehdit eden her türlü fiile karşı etkili tedbirler alınacağını, vatandaşların güvenliği ve huzuru için bu tür eylemlere asla fırsat verilmeyeceğini vurgulayan Tunç, Bakanlık olarak bu konuda hazırladıkları yasal düzenleme önerilerinin 10. Yargı Paketi'nde yer aldığını ve kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildiğini ifade etti.

Bu düzenlemelerin, TBMM Genel Kurulu gündemi nedeniyle yeni yasama yılının açılmasıyla beraber 11. Yargı Paketi'nde yeniden değerlendirileceğini aktaran Tunç, "Buna göre, trafikte yol kesme eylemi, müstakil bir suç olarak düzenlenmekte, bu fiiller bakımından caydırıcı yaptırımlar belirlenmektedir. Cebir ve tehdit olmasa bile hukuka aykırı bir davranışta trafikte yol kesilmesi durumunda bu eylem suç olarak düzenlenecektir. Bu fiili işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacaktır. Trafikte yol kesmenin yanında başka suçların işlenmesi durumunda hem yol kesme suçundan hem de işlenen diğer suçlardan ayrı ayrı ceza verilecektir. Hiç kimsenin trafikte başkalarının hayatını tehlikeye atmasına izin verilmeyecektir." açıklamasında bulundu.

"MASUM İNSANLARIN HAYATINI RİSKE ATAN DAVRANIŞLARA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

"Aynı şekilde düğün, nişan, asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde havaya ateş açılması fiilinin yaptırımı da ağırlaştırılmaktadır." ifadesini kullanan Tunç, şunları kaydetti:

"Hazırladığımız taslakta meskun mahalde silahla ateş etme suçunun cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası iken 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olacak şekilde artırılmakta, ses ve gaz fişeği atabilen silahlar (kuru sıkı silahlar) da bu suçun kapsamına alınmakta ve bu fiil bakımından 6 aydan 3 yıla kadar olacak şekilde müstakil ceza belirlenmektedir. Bu suçun düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi kişilerin toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır. Belirtmek gerekir ki bu fiiller sonucunda yaralama veya ölüm gerçekleşmesi halinde halihazırda bu suçlardan mevzuatımızdaki cezalar eksiksiz şekilde uygulanmaktadır. Kalabalık ortamlarda masum insanların hayatını riske atan bu tehlikeli davranışlara asla müsamaha gösterilmeyecek, yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır."