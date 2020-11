IHA 25 Kasım 2020 Çarşamba 13:07 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 13:07

Şehir merkezinde seyir halindeki kamyonun kasasına elleriyle tutunan gencin tehlikeli yolculuğu, trafikteki başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla an be an görüntülendi. Görüntülerde, gencin güçlükle kasaya tutunduğu ve canını tehlikeye attığı anlar yer aldı. Kamyonun kasasında taşınan yapı malzemeleri ve yan kapağının açık olması dikkatlerden kaçmadı.