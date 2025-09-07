Trafikte aracına sürten sürücüye ateş açtı: 1 yaralı

Olay, sabah saatlerinde Burdur Antalya kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Boğazköy mevkiinde S.G. (26) kontrolündeki 15 ADS 681 plakalı araç şerit değiştirdiği sırada C.Y. (32) kontrolündeki 34 NPD 130 plakalı araca sürttü. Yaşanan olay sonrasında kendisine sürten aracı durduramayan C.Y., 15 ADS 681 plakalı araca ateş açarak durdurmaya çalıştı. Mermiler, 15 ADS 681 plakalı aracın bagaj kısmından girerek sürücüsü S.G.'ye ispat etti. Olayda ağır yaralanan S.G. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarmanın titiz çalışması sonucunda araç sürücüsü C.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli C.Y. çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yaralı S.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.