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Trafikte at yarışı oynayan taksi şoförü yakalandı

İstanbul Bahçelievler'de trafikte seyir halindeyken at yarışı oynayan taksi şoförü sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Taksi şoförünün ehliyetine el koyulurken, bin 360 lira para cezası uygulandı.

DHA19 Ağustos 2020 Çarşamba 16:19 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 16:19
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Bahçelievler'de taksi şoförü trafikte seyir halinde aracında müşteriler olmasına rağmen at yarışı oynarken kameralara yansımıştı. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntülerin ardından Sivil Trafik Ekipleri harekete geçti. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri görüntüleri inceleyerek, sürücü M.S. tespit ederek gözaltına aldı.

Şubeye getirilen taksinin sürücüsü M.S.'ye "Belediye ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşımak" maddesinden toplamda bin 360 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyeti, sağlık şartları yerine getirinceye kadar geçici süreyle iptal edildi. Şubede işlemleri tamamlanan sürücü, "Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinden işlem yapılmak üzere Bahçelievler Polis Merkezine teslim edildi.

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