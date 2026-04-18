  • Trafikte ''baltalı'' maganda paniği! Yolcular can havliyle kaydetti
Güncel

Trafikte ''baltalı'' maganda paniği! Yolcular can havliyle kaydetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde trafik nedeniyle otobüs şoförüyle tartışan 65 yaşındaki İ.M., aracından çıkardığı baltayla tehditler savurarak yolculara korku dolu anlar yaşattı; o dehşet anları saniye saniye kameraya yansırken polis şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı.

IHA18 Nisan 2026 Cumartesi 10:14
Trafikte ''baltalı'' maganda paniği! Yolcular can havliyle kaydetti
Korkutan olay, dün 18.05 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi 1. Yeşil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir içi sefer yapan bir otobüste yolculuk yapan vatandaşın ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. İddiaya göre, 48 AHN plakalı aracın sürücüsü, trafik nedeniyle aracından inerek otobüs şoförü ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli İ.M. (65), aracından çıkardığı balta olarak tabir edilen kesici aleti otobüs şoförüne doğru sallayarak tehditte bulundu, hakaretler savurdu.

O anlar, otobüste bulunan S.B. (25) tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle olay büyümeden sonlandırılırken, şüpheli şahıs aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Yapılan incelemelerde, şüpheli şahsın kimliği tespit edilirken, olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verildi.

Soruşturmanın polis ekiplerince sürdürüldüğü öğrenildi.

