Görenleri dehşete düşürmüştü... İstenen ceza belli oldu

25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8147
  • 6,5817
  • 247.016
  • 93.143
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Trafikte baltayla tehdide 3 yıla kadar hapis istemiyle dava

TEM Otoyolu'nda, otomobilinin camından çıkardığı baltayla kamyon sürücüsünü tehdit eden kişi hakkında, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, otomobilinin camından çıkardığı baltayla yanında seyreden kamyon sürücüsünü tehdit ettiği görüntüleri sosyal medyada yayımlanan Murat Okuyucu hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Okuyucu'nun idaresindeki otomobiliyle Ümraniye TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken, plakasını alamadığı bir kamyonetin aracını sıkıştırdığı gerekçesiyle aracında taşıdığı silahtan sayılan baltayı, şoför koltuğunun camından çıkartarak kamyonete doğru tehdit etmek amacıyla salladığı belirtildi.

Okuyucu'nun baltayı diğer araca vurmak amacıyla sallarken, yer yer aracın hakimiyetini kaybedip trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu aktarılan iddianamede, şüphelinin seyir halindeyken bir baltayı aracının içerisinden çıkartarak vurmak amacıyla sallamasının hukuka aykırı olduğu anlatıldı.

İddianamede, Okuyucu'nun başka bir suçun meydana geleceğini öngörmesine rağmen eyleminde ısrar ederek, olası kastla hareket ettiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Okuyucu'nun bu şekilde "olası kastla trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçunu işlediği vurgulanan iddianamede, şüphelinin 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere gönderildiği Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanık Okuyucu ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Öte yandan, sanık Murat Okuyucu hakkında "silahla tehdit" suçundan yürütülen soruşturmada ise tehdide maruz kalan kişinin herhangi bir şikayette bulunmadığı, ayrıca mağdur ve müştekinin tespit edilemediği gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

- OLAYIN GEÇMİŞİ

TEM Otoyolu'nda, 9 Mayıs'ta otomobilinin camından çıkardığı baltayla yanında seyreden kamyon sürücüsünü tehdit ettiği görüntüler sosyal medyada yayımlanan sürücü Murat Okuyucu, görüntüleri inceleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Sürücü Okuyucu'ya, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2G (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri) maddesine istinaden bin 2 lira, 73/A (Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek) maddesine istinaden 108 lira olmak üzere toplam bin 110 lira para cezası uygulanmıştı.

Sürücü Okuyucu 10 Mayıs'ta adli işlem yapılmak üzere sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'nda "silahlı tehdit" suçundan tutuklanmış, tutukluluğuna yapılan itiraz üzerine de 27 Mayıs'ta tahliye edilmişti.

HDP´li vekil Paylan´ın sözleri İsmail Küçükkaya´yı kızdırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Görenleri dehşete düşürmüştü... İstenen ceza belli oldu

Görenleri dehşete düşürmüştü... İstenen ceza belli oldu

'Doğu Akdeniz' mesajı: Gerekleri yapılıyor

'Doğu Akdeniz' mesajı: Gerekleri yapılıyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İzlandalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İzlandalı mevkidaşıyla görüştü

Meteoroloji'den 17 il için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den 17 il için son dakika uyarısı

Anahtarını unutan genç öğretmenin feci sonu

Anahtarını unutan genç öğretmenin feci sonu

Kurtulmuş: Karar halt etmektir, fiilen böyle bir adım atamazlar

Kurtulmuş: Karar halt etmektir, fiilen böyle bir adım atamazlar

Rusya ve Çin: Batı'nın gölgesindeki 'mantık evliliği'

Rusya ve Çin: Batı'nın gölgesindeki 'mantık evliliği'

Çarpıcı açıklama: Olayda İsrail'in de parmağı var

Çarpıcı açıklama: Olayda İsrail'in de parmağı var
 

POPÜLER HABERLER

Binlerce civciv tek bir komutla ´hazır ola´ geçiyor

Binlerce civciv tek bir komutla ´hazır ola´ geçiyor

Türkiye'den kuş bakışı 'yaz-kış' manzaraları

Türkiye'den kuş bakışı 'yaz-kış' manzaraları

Futbolcular için bedelli askerlik zamanı! Hangi futbolcu nerede askerlik yapacak?

Futbolcular için bedelli askerlik zamanı! Hangi futbolcu nerede askerlik yapacak?

Böyle görünüyorsa sakın yemeyin!

Böyle görünüyorsa sakın yemeyin!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA