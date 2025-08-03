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Trafikte dehşet! Otomobil sürücüsünü darp edip araç camlarını patlattılar

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma, bir grubun otomobil sürücüsüne saldırmasıyla sonuçlandı. Sürücünün darbedildiği ve aracın camlarının kırıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İHA3 Ağustos 2025 Pazar 13:31 - Güncelleme:
Trafikte dehşet! Otomobil sürücüsünü darp edip araç camlarını patlattılar
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafikte yol verme tartışması saldırıya dönüştü. Bir grup, otomobil sürücüsünü darp ederek araç camlarını patlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi 618. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan servis şoförü durup yolcularını indirdiği esnada trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından bir grup, otomobil camlarını patlatarak sürücüyü darp etti. Olay anında araçtan inmeyen sürücü, yaşananları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

İhbar üzerine polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından taraflar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • trafik kavgası
  • gebze saldırı
  • cep kamerası

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