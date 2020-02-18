Trafikte drift kaza ile sonuçlandı

IHA 18 Şubat 2020 Salı12:56 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 12:56

Gaziantep’te bir aracın cadde üzerinde drift atması kaza ile sonuçlandı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen o anlarda, ara sokaktan çıkan bir araç, cadde üzerindeki diğer araçlara ve yayalara aldırmadan drift atmaya başladı. Drift atan araç, kontrolü kaybolunca başka bir araca çarparken, bir vatandaş ise o aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Güvenlik kameralarından tespit edilen araca ve sürücüye işlem yapıldı.

Öte yandan kent genelinde yapılan trafik kontrollerinde 4 bin 471 araç kontrol edilirken trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 5 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 1 sürücüye uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmaktan, 272 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 369 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 6 sürücüye dış ışık donanımı bozuk araç kullanmaktan, 1 sürücüye drift atmaktan, 2 sürücüye tehlikeli şerit değiştirmekten, 8 sürücüye sürekli korna çalarak gürültü kirliliği yapmaktan, 1 sürücüye kış lastiği takmamaktan, 68 aracın tescil plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 20 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 10 misafir araç sürücüsüne çeşitli maddelerden, 329 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten, 2 halk otobüs sürücüsüne ve 17 motosiklet sürücüsüne de çeşitli maddelerden işlem yapıldı.

Genel toplamda, bin 111 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapılırken 93 araç trafikten men edildi. Toplamda 6 sürücü belgesine de el konuldu.