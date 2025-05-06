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Trafikte gerilim zirveye çıktı: Tır sürücüsünden korkunç saldırı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir tır sürücüsüyle otomobil sürücüsü arasında yaşanan yol verme tartışması, tır sürücüsünün aracından inip otomobil sürücüsüne saldırmasıyla büyüdü. Otomobil sürücüsü, aracını kilitleyerek o anları kayda aldı. Tır sürücüsü, aracına binerken el hareketi yaptı.

İHA6 Mayıs 2025 Salı 11:06 - Güncelleme:
Trafikte gerilim zirveye çıktı: Tır sürücüsünden korkunç saldırı!
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Bursa'da bir otomobil sürücüsü kavşağa hızla girdiği iddia ettiği tır sürücüsüyle tartışma yaşadı "Sen katil misin, nasıl bir hızla gidiyorsun?" diye tepki gösterdi. Tır sürücüsü trafikte aracından inip otomobil sürücüsünün üzerine yürüdü. Otomobil sürücüsü aracını kilitleyip o anları kayda aldı. Kavşakta duran tır sürücüsü aracına binerken el hareketi de yaptı.

TRAFİKTE HAREKETLİ DAKİKALAR

Olay, saat 08:23 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Hipodrom bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre kavşak üzerinde hızla ilerleyen bir tır seyir halindeki bir otomobili sıkıştırdı. Panik dolu anlar yaşayan otomobil sürücü kornayla tepki gösterirken, aşağı inen tır sürücüsü ile sözlü tartışmaya döndü.

"SEN KATİL MİSİN?

Tarafların yaşadığı gergin anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, otomobil sürücüsü, "Sen katil misin? Nasıl bir hızla ilerliyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Tartışma sonrası aracına binen tır şoförü olay yerinden ayrılırken, otomobil sürücüsü ise 112 ekiplerine arayarak şikayette bulundu.

TIR SÜRÜCÜSÜNDEN ÇİRKİN HAREKETLER

Trafiği durduran tır sürücüsünün aracına binerken el kol hareketleri yapması da kayıtlara yansıdı.

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