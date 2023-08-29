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Trafikte halay çektiler: 18 bin 277 lira para cezası kesildi

İstanbul Küçükçekmece'de araçlarından inerek trafikte halay çektiği belirlenen sürücülere, toplam 18 bin 277 lira para cezası uygulandı.

AA29 Ağustos 2023 Salı 03:05 - Güncelleme:
Trafikte halay çektiler: 18 bin 277 lira para cezası kesildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir grup sürücünün Sefaköy mevkisi D-100 karayolunda araçlarından inerek halay çektiği ve trafiğin duraklamasına sebebiyet verdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde tespit edilen sürücüler E.E, H.K, Ö.N, D.G. ve G.A.K. polis ekiplerince yakalandı. Sürücülere 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 18 bin 277 lira ceza uygulandı.

Sürücülerden E.E, H.K, G.A.K. ve D.G'ye "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapıldı.

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