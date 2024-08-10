İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2024 Cumartesi / 5 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,4961
  • EURO
    36,6282
  • ALTIN
    2618.26
  • BIST100
    9907.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Trafikte İBB magandaları! Resmi araç ile yol kesip darp ettiler
Güncel

Trafikte İBB magandaları! Resmi araç ile yol kesip darp ettiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanları Ümraniye'de resmi araç ile yol kesip araç sürücüsünü darp etti. O anlara ilişin görüntüler olay yerindeki güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

IHA10 Ağustos 2024 Cumartesi 09:16 - Güncelleme:
Trafikte İBB magandaları! Resmi araç ile yol kesip darp ettiler
ABONE OL

Ümraniye'de temmuz ayında akşam saatlerinde trafikte tartıştıkları aracın önünü kesen İBB çalışanları, otomobil sürücüsünü darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 31 Temmuz günü Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre, gece geç saatlerde Ümraniye'den ablasını çalıştığı hastaneden alan Ö.D. (20) yolda döndüğü esnada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı araç tarafından önü kesildi.

İBB'ye ait araç içerisinden inen 4 kişiden 2'si ablasının yanında Ö.D.'yi darp etti. Araçtan zorla indirilen Ö.D., yanlış anlaşılma olduğunu ve İBB personellerine yolda tartıştığı kişinin kendisi olmadığını ifade etti. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle belediye çalışanları olay yerinden ayrıldı. Genç adamın darp edilme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Ö.D., trafikte kendisini darp edenler ile daha önce hiç tartışmadığını ve sebepsiz yere darp edildiğini ifade etti. Ö.D. hastaneden darp raporu alarak, kendisini darp eden kişilerden şikayetçi oldu.

  • İBB çalışanları
  • Ümraniye saldırı görüntüleri
  • İstanbul Belediyesi suçlama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.