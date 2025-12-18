İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2025 Perşembe / 28 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7393
  • EURO
    50,2332
  • ALTIN
    5944.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Trafikte inip tartışmanın bedeli ağır oldu! Dronlu denetimle magandalara geçit yok
Güncel

Trafikte inip tartışmanın bedeli ağır oldu! Dronlu denetimle magandalara geçit yok

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince TEM Otoyolu Güney-Kuzey istikameti ve Yeni Riva Yolu üzerinde gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde; aracından inerek sözlü tartışmaya giren bir sürücüye toplam 4 bin 153 lira para cezası kesildi.

IHA18 Aralık 2025 Perşembe 11:14 - Güncelleme:
Trafikte inip tartışmanın bedeli ağır oldu! Dronlu denetimle magandalara geçit yok
ABONE OL

Denetimler kapsamında saat 09.05 sıralarında TEM Güney istikameti Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılım noktasında iki araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma esnasında beyaz renkli araç sürücüsünün aracından inerek ticari taksi sürücüsü ile sözlü tartışmaya girdiği; ardından her iki sürücünün de olay yerinden ayrıldığı belirlendi.

Görüntülerin incelenmesi üzerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında beyaz renkli araç sürücüsüne; "Yönetmeliklerde belirtilen hususlara uymamak", "Geçiş üstünlüğü kurallarına uymamak" ve "Trafikte saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 4 bin 153 lira idari para cezası uygulandı.

Ticari taksi sürücüsüne ise; "Yönetmeliklerde belirtilen hususlara uymamak" ve "Trafikte saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam bin 986 lira idari para cezası kesildi.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından trafik denetimlerinin dron destekli olarak aralıksız sürdürüleceğini belirtilirken, sürücülere trafik kurallarına uymaları ve trafikte saygılı davranmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

  • trafik
  • maganda
  • tartışma
  • dron denetim
  • trafik denetimi
  • trafik cezası

ÖNERİLEN VİDEO

Brezilya'da korku dolu anlar: Fırtınaya dayanamayıp devrildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.