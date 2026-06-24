Trafikte kan donduran bilanço! 5 ayda 776 can yitip gitti

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, geçen Mayıs ayına dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Bir ay boyunca ülke genelinde meydana gelen 56 bin 289 trafik kazasında 36 bin 22 kişi yaralandı, 210 kişi hayatını kaybetti. Yılının ilk 5 aylık döneminde ise ülke genelinde vuku bulan 266 bin 453 kazada 776 kişi hayatını kaybetti, 144 bin 101 kişi yaralandı. Kazalara yine sürücü kusurları davetiye çıkardı. Tam 109 bin 782 kazaya sürücüler sebep olurken 9 bin 837 yaya da kazaya karıştı. 640 kaza da araç içerisindeki yolcuların kurallara riayet etmemesinden kaynaklandı.

KURAL ÇİĞNEYENLER KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI

Resmi verilere göre; 5 aylık dönemde 40 bin 914 kaza araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymayan sürücüler yüzünden meydana geldi. Aşırı hız sebebiyle de 615 kaza oluştu. Kazalardan 2 bin 436'sı kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandı. Hatalı şerit değiştiren 8 bin 584 sürücü de yaralamalı trafik kazasına davetiye çıkardı. 2026'nın ilk 5 ayında ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan 531 sürücünün de alkollü olduğu tespit edildi. Trafiğe kapalı alanı (Taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek) ihlal eden 3 bin 757 sürücü de kazaya sebep oldu. Geçme yasağı olan yerlere dalan bin 447 kural tanımaz sürücü de kazalara davetiye çıkardı.

ALKOLLÜ 80 BİN SÜRÜYE CEZA YAĞDI

Yılın 5 aylık döneminde kuralları çiğneyen sürücülere ceza yağdı. Bin 718 yayaya kuralları hiçe saydıkları için ceza yazılırken 37 bin 683 yolcuya da ceza kesildi. 1 milyon 979 bin 217 sürücüye çeşitli kural ihlalleri sebebiyle cezai işlem uygulanırken kent güvenliği kameralarınca tespit edilen kural ihlalleri sebebiyle de 9 milyon 795 bin 250 araç plakasına ceza yazıldı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 80 bin 35 sürücü denetimlerde trafik polisine yakalandı. 921 bin 261 araç da çeşitli sebeplerden ötürü trafikten men edildi.

BURSA'DA 5 BİN 240 YARALI VAR

Kural tanımaz sürücüler metropol şehirlerde de onlarca ölümlü trafik kazasına karıştı. Resmi verilere göre yılın ilk 5 ayında meydana gelen kazalarda Ankara'da 51, İstanbul'da 57, İzmir'de 30 ve Bursa'da 20 kişi hayatını kaybetti. Bursa'da geçtiğimiz Mayıs ayında 951 yaralamalı kaza meydana geldi. Bu kazalar sonucu kentte 6 kişi hayatını kaybederken yaralanan bin 502 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehirde yılın Ocak ile Mayıs döneminde ise 3 bin 928 yaralamalı kaza meydana geldi. 20 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken 5 bin 240 kişi de yaralandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu 5 ayda 776 ocağa ateş düştü