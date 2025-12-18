İSTANBUL 13°C / 6°C
Güncel

Trafikte kaynak yapmak pahalıya patladı! 810 sürücüye 800 bin lirayı aşan ceza

Gaziantep'te trafikte kural dışı şerit ihlali yapan 810 araç sürücüsüne toplam 802 bin 344 TL cezai işlem uygulandı.

18 Aralık 2025 Perşembe 09:22
Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son 10 günde şehrin pek çok noktasında ve kavşakta özellikle trafikte bekleyen araçların arasına 'kaynak' yöntemiyle girerek hatalı şerit değişikliği yapan sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada kural dışı şerit ihlali yapan 810 araç sürücüsüne toplam 802 bin 344 TL cezai işlem uygulandı. Araçların 'kaynak' anları ise dron ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına yansıdı.

Kentte benzer denetimlerin devam edeceği bildirildi.

