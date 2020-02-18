İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0735
  • EURO
    6,5545
  • ALTIN
    310.262
  • BIST100
    119444
Güncel

Trafikte kurallara uymayanlar drone takıldı

Batman'da trafik kazalarını en aza indirmek için denetimlerini artıran trafik ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda oluşturulan noktalarda drone kullanarak inceleme yaptı.

IHA18 Şubat 2020 Salı16:03 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 16:03

Batman Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kural ihlallerinin önüne geçmek amacıyla kent merkezindeki denetimlerini sıklaştırdı. Kentte ihlalleri en aza indirmek için yoğun bir şekilde çalışan ekipler, Word Mar Kavşağı üzerinde drone havalandırarak, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri, araç içerisinde sigara içen, direksiyon başında cep telefonu ile konuşma ve ters yönden gelerek kural ihlali yapan araç sürücülerini tespit ederek haklarında işlem yaptı.

Drone destekli trafik uygulamasının gün boyu kentin en işlek cadde ve kavşaklarında devam edeceği öğrenildi.

İmamoğlu, Başkan Erdoğan'ın iş imkanı sağladığı görme engelli işçiyi işten çıkardı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik
Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik

Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik

ABD askerlerini kovuyorlar! Bölgedeki diğer ülkelerde domino etkisi yapar mı?
ABD askerlerini kovuyorlar! Bölgedeki diğer ülkelerde domino etkisi yapar mı?

ABD askerlerini kovuyorlar! Bölgedeki diğer ülkelerde domino etkisi yapar mı?

Dünya devleri gözünü Türkiye'ye dikti
Dünya devleri gözünü Türkiye'ye dikti

Dünya devleri gözünü Türkiye'ye dikti

'Darbe olasılığı' söylentisi... Bakan Soylu net konuştu: Teşebbüs edeni kimse kurtaramaz
'Darbe olasılığı' söylentisi... Bakan Soylu net konuştu: Teşebbüs edeni kimse kurtaramaz

'Darbe olasılığı' söylentisi... Bakan Soylu net konuştu: Teşebbüs edeni kimse kurtaramaz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.