Trafikte kurallara uymayanlar drone takıldı

IHA 18 Şubat 2020 Salı16:03 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 16:03

Batman Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kural ihlallerinin önüne geçmek amacıyla kent merkezindeki denetimlerini sıklaştırdı. Kentte ihlalleri en aza indirmek için yoğun bir şekilde çalışan ekipler, Word Mar Kavşağı üzerinde drone havalandırarak, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri, araç içerisinde sigara içen, direksiyon başında cep telefonu ile konuşma ve ters yönden gelerek kural ihlali yapan araç sürücülerini tespit ederek haklarında işlem yaptı.

Drone destekli trafik uygulamasının gün boyu kentin en işlek cadde ve kavşaklarında devam edeceği öğrenildi.