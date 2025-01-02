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Trafikte meşale yakıp halay çektiler! 5 sürücüye ceza

Sultanbeyli'de tünel içerisinde araçlarını durdurarak meşale yakıp, halay çeken 5 sürücüye ceza kesildi.

DHA2 Ocak 2025 Perşembe 15:11 - Güncelleme:
Trafikte meşale yakıp halay çektiler! 5 sürücüye ceza
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Aralık Pazar günü Fatih Bulvarı'nda tünelde meşale yakıp, halay çeken sürücülerin trafik akışını engellediği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Araçların plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen B.K., G.K., E.S., S. A. ve F.D. polis ekiplerince yakalandı.

Sürücülere, 'diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmamak', 'yerleşim birimleri içinde tünellerde duraklamak', 'yayaların trafiği engelleyecek şekilde davranışlarda bulunmak', 'saygısızca araç kullanmak' suçlarından toplamda 11 bin 730 lira para cezası verildi. Sürücülerin emniyetteki ifadelerinin ardından 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' maddesinden adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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