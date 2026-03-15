AK Parti Fatih Gençlik Kolları Başkanlığıyla birlikte vatandaşlara iftariyelik dağıtımı esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyuna denk gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konvoyu durdurarak, Ayaydın ve AK Parti Gençlik Kolları üyeleriyle bir süre sohbet etti.

Fatih'te İftara 5 Kala için iftariyeliklerimizi dağıtırken Cumhurbaşkanımızla karşılaştık hayır dualarını aldık... �� pic.twitter.com/Amf20Z4W2w — Derya Ayaydın (@deryaayaydin34) March 14, 2026

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş de bu anlara sosyal medya hesabında yer veren AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce'nin paylaşımını alıntılayarak, "Bir AK Gençlik geleneği 'İftara 5 Kala' etkinliğinde Cumhurbaşkanı'mızla karşılaşmak da bu güzel çalışmanın hatırasına ayrı bir anlam katmış oldu." ifadesini kullandı.