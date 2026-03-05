İSTANBUL 13°C / 6°C
Güncel

Trafikte şov pahalıya patladı! 46 bin TL ceza

Hatay'da sosyal medyada paylaşmak amacıyla trafikte akrobatik hareketler yapan sürücüye 46 bin TL para cezası kesildi.

İHA5 Mart 2026 Perşembe 09:57
Trafikte şov pahalıya patladı! 46 bin TL ceza
ABONE OL

İskenderun-Payas yolu Sarıseki Mahallesi mevkiinde akan trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletlinin o anlarını arkasından seyreden arkadaşları sosyal medyada paylaşmak için kayıt altına aldı.

Trafiği hiçe sayan ve sosyal medya uğruna görüntü çeken şahısların o anlarıysa trafikte ilerleyen vatandaşlarca görüntülendi. Görüntülerin paylaşılması üzerine motosiklet sürücüsünün T.E.B. olduğu tespit edildi.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye; 46 bin TL idari para cezası kesildi, sürücü belgesi 60 gün süreyle iptal edildi ve motosiklet de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

