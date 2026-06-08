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Trafikte şov pahalıya patladı: Hem arabasından hem de parasından oldu

Kahramanmaraş'ta drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücüye 140 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulurken, araç da 2 ay süreyle trafikten men edildi.

IHA8 Haziran 2026 Pazartesi 15:20 - Güncelleme:
Trafikte şov pahalıya patladı: Hem arabasından hem de parasından oldu
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Onikişubat ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Büğlek Caddesi'nde bir sürücünün drift attığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

DRİFT ATAN SÜRÜCÜYE 140 BİN TL CEZA

Yapılan incelemeler sonucunda aracın plakası ve sürücüsü tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü hakkında ilgili maddeler kapsamında işlem yapıldı. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sürücüye toplam 140 bin TL trafik idari para cezası uygulandığı, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulduğu ve aracın 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

  • trafik güvenliği
  • drift cezası
  • sürücü belgesi el koyma

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