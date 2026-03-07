Trafikte tartıştığı kişinin aracına zarar veren sürücüye 183 bin lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.
Ekipler, seyir halindeki kamyonetin sürücüsünün bir otomobil sürücüsünü tehdit ettiği olayın 5 Mart'ta Beylikdüzü D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldiğini belirledi.
Beylikdüzü E-5 karayolunda "yol verme" tartışmasında otomobil sürücüsünün önünü keserek, araca yumrukla saldıran kamyonet şoförünün ehliyetine el konuldu. Ayrıca, şahıs 183 bin 492 lira trafik idari para cezasına çarptırıldı. pic.twitter.com/vl81See24V— Star Gazetesi ���� (@stargazete) March 7, 2026
Aracıyla önünü kestiği otomobile zarar verdiği belirlenen kamyonet sürücüsünün kimliği, plaka bilgilerinden tespit edildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü A.B'ye (37), Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 183 bin 492 lira idari para cezası uygulandı.
Ayrıca, 60 gün süreyle A.B'nin ehliyetine el konuldu ve aracı trafikten men edildi.