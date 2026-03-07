İSTANBUL 10°C / 4°C
7 Mart 2026 Cumartesi
  • Trafikte tartıştığı kişinin aracına zarar veren sürücüye 183 bin lira ceza
Güncel

Trafikte tartıştığı kişinin aracına zarar veren sürücüye 183 bin lira ceza

Beylikdüzü'nde, trafikte tartıştığı kişinin otomobiline zarar veren kamyonet sürücüsüne 183 bin 492 lira ceza kesilirken, 60 gün süreyle ehliyetine el konuldu ve aracı trafikten men edildi.

AA7 Mart 2026 Cumartesi 22:47
Trafikte tartıştığı kişinin aracına zarar veren sürücüye 183 bin lira ceza
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, seyir halindeki kamyonetin sürücüsünün bir otomobil sürücüsünü tehdit ettiği olayın 5 Mart'ta Beylikdüzü D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldiğini belirledi.

Aracıyla önünü kestiği otomobile zarar verdiği belirlenen kamyonet sürücüsünün kimliği, plaka bilgilerinden tespit edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü A.B'ye (37), Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 183 bin 492 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, 60 gün süreyle A.B'nin ehliyetine el konuldu ve aracı trafikten men edildi.

