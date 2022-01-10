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Trafikte tartıştığı otomobil sürücüsüne beyzbol sopasıyla saldıran taksici gözaltına alındı

İstanbul'da, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsüne beyzbol sopasıyla saldırdığı iddia edilen taksici gözaltına alındı. Emniyet ekiplerince gözaltına alınan S.D. hakkında, Karayolları Trafik Kanunu Ek2/5 maddesinden işlem yapılırken 4 bin 70 lira ceza kesildi. Araç ise 15 gün süreyle trafikten men edildi.

AA10 Ocak 2022 Pazartesi 16:57 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 17:07
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Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmada, TEM otoyolunda tartıştığı otomobil sürücüsüne beyzbol sopasıyla saldırdığı iddia edilen ticari taksi şoförünün S.D. olduğu belirlendi.

Emniyet ekiplerince gözaltına alınan S.D. hakkında, Karayolları Trafik Kanunu Ek2/5 maddesinden işlem yapılırken 4 bin 70 lira ceza kesildi. Araç ise 15 gün süreyle trafikten men edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından şoför kartı da süresiz iptal edilen S.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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