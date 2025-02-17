Trafikte tartıştıkları sürücüyü darbeden 3 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 15 Şubat'ta Armağanevler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde bir kişinin darbedilmesine ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine çalışma yapıldı.

Bu kapsamda İ.H.Y. aracıyla seyir halindeyken M.E.S, H.Ö. ve A.Ç. ile yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı, daha sonra araçtan inen 3 kişinin İ.H.Y'yi darbettiği belirlendi.

Ümraniye'de gözaltına alının 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

